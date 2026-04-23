Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е облачно и на някои места в района на Рила и Родопите е мъгливо, а на връх Ботев и в Стара планина има слаб до умерен вятър. Над 2000 м в планините има снежна покривка, казаха от ПСС.
Съоръженията на ски курортите не работят.
За последното денонощие в страната няма регистрирани инциденти, добавиха от ПСС.
