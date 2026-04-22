След 22 години Илия Луков отново зарадва кърджалийската публика с изпълненията си

Кърджали бе част от националното турне на Илия Луков „С България в сърцето“, а още в самото му начало народният изпълнител направи равносметка, че не се е срещал с кърджалийската публика цели 22 години. Родопският град е втори след Смолян, където преди дни народният изпълнител с местни изпълнители и фолклорни състави даде началото на турнето си.

„Щастлив съм, че след толкова години – от далечната 2004 година, отново съм тук. Оттогава не бях идвал в Кърджали и така взехме решение с моя екип проектът „Илия Луков и талантите на България“ да мине през този прекрасен, светъл град, свещен град – Кърджали“, каза пред присъстващите в залата на Дома на културата Илия Луков.

С песните от родния фолклор той поведе публиката на пътешествие във времето и из различни краища. ​„Аз съм тук с моето сърце, знам, че и вие сте така и затова в програмата съм включил песни, които са оставени от предците“, каза певецът, откроявайки народна песен от 1846 година, подчертавайки как случката в нея е преживяна в родния му край – Пиринския. „Но мъдрият български народ е записвал всичко, което е преживял – от любов или страдание. Най-важното е, че в тази песен, намерена в архивите на Найден Геров, се казва много ясно: „Млади, стари, дръжте се за ръце, играйте хоро и не се делете“,допълни Илия Луков​. Сред изпълнените от него песни бе и „Кой уши байрака“, която посвети на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

На сцената с Илия Луков излязоха Нешко Нешев, Веселка Стамболиева, Здравко Мандаджиев, Надежда Димитрова. В концерт-спектакъла участваха още представителният танцов ансамбъл „Орфей“, детско-юношеският танцов състав, танцов клуб „Първи на хорото“, Надежда Димитрова и гайдарският състав - всички към Дома на културата. Сред участниците са още ансамбълът за турски фолклор „Кърджали“ при НЧ „Юмер Лютфи“ в града, танцовият клуб „Китка“ и фолклорната танцова група „Пъстра китка“ от Крумовград, танцовият клуб „Пъстро хоро“ към Народното читалище (НЧ) „Обединение 1913“ в Кърджали, самодейният танцов състав „Троп и хоп“ при Тракийско дружество „Д. Маджаров“ - Кърджали, детската фолклорна танцова група „Тракийче“ при НЧ „Тракия-2009“ – Кърджали, както и танцовият състав „Ахрида“ при НЧ „Нов живот“ и фолклорният състав „Евридика“ от Момчилград.

Близо двучасовият концерт, с който Илия Луков зарадва кърджалийската публика след 22-годишна пауза, завърши с изпълнение на „Хубава си, моя горо“, в което освен изпълнителите, се включи и публиката.

Националното турне на Илия Луков „С България в сърцето“ продължава в други градове на страната и ще завърши с концерт в зала 1 на НДК на 14 октомври – деня на св. Петка.