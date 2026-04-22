Пътен инцидент стана между два трамвая в София, няма пострадали

site.btaПътен инцидент стана между два трамвая в София, няма пострадали
Два трамвая се удариха тази вечер на бул. „Константин Величков“ между бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Възкресение“ в столицата, видя репортер на БТА.
Няма пострадали при пътния инцидент, съобщи за БТА изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ инж. Евгений Ганчев.
Вторият трамвай не е спазил дистанция и е ударил първия, обясни той. При удара са счупени автосцепките на един от вагоните на първата композиция.
Трамваите отдавна са изтеглени и движението е възобновено, добави Ганчев.
Вчера също стана катастрофа между два трамвая на бул. "Константин Величков" в София. При инцидента имаше един леко пострадал пътник от единия трамвай.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина