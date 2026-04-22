Пътен инцидент стана между два трамвая в София, няма пострадали

Теодора Цанева, Спас Стамболски
София,  
22.04.2026 21:05
 (БТА)

Два трамвая се удариха тази вечер на бул. „Константин Величков“ между бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Възкресение“ в столицата, видя репортер на БТА.

Няма пострадали при пътния инцидент, съобщи за БТА изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ инж. Евгений Ганчев.

Вторият трамвай не е спазил дистанция и е ударил първия, обясни той. При удара са счупени автосцепките на един от вагоните на първата композиция. 

Трамваите отдавна са изтеглени и движението е възобновено, добави Ганчев. 

Вчера също стана катастрофа между два трамвая на бул. "Константин Величков" в София. При инцидента имаше един леко пострадал пътник от единия трамвай.

 

