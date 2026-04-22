Одобрена е първата двойка за финансиране по Общински фонд „Ин витро“ в Етрополе

В Етрополе вече има одобрена двойка за финансиране по общински фонд „Ин витро“, съобщиха от пресцентъра на Общината. Етрополска двойка е одобрена и ще получи финансова помощ по Общински фонд „Ин витро“, след като назначената със заповед на кмета инж. Владимир Александров и с решение на Общинския съвет комисия разгледа постъпилите заявления, посочват от Общината.

След обстоен преглед на документите и съответствието с изискванията на правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на жители на община Етрополе, комисията взела решение за отпускане на финансова подкрепа. С това се поставя началото на реалното функциониране на фонда, уточняват от Общината.

Създаването на Общински фонд „Ин витро“ е част от последователната политика на Община Етрополе за подкрепа на семейства с репродуктивни затруднения. Инициативата е реализирана в партньорство с Фондация „Искам бебе“, след подписването на меморандум между кмета инж. Владимир Александров и основателя на фондацията Радина Велчева, в рамките на националната кампания „Бебе навреме“, посочват от пресцентъра.

Фондът осигурява финансова помощ до 2000 лв. и подпомагането обхваща процедури като IVF, ICSI и предимплантационна генетична диагностика, като не изключва възможността за кандидатстване и към Център „Фонд за асистирана репродукция“, се уточнява в съобщението.

Право на кандидатстване имат двойки, при които поне единият партньор е с постоянен или настоящ адрес в община Етрополе през последните две години, здравно осигурени са, нямат задължения към Общината и имат доказан стерилитет, лечим с методите на асистирана репродукция.

Всички желаещи да се възползват от финансовата подкрепа на Община Етрополе по пътя на мечтаното дете, могат да получат повече информация на тел. 0720/68 229 и 0877 776 887 или на имейл: obstina@etropolebg.com, посочват още от Общината.

В България средната успеваемост на репродуктивните процедури е 26,3 %, каза през ноември миналата година доц. д-р Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ) на пресконференция по повод Европейската седмица на фертилитета и началото на националната информационна кампания „Инвитро в България“.