В Бургас ще се проведе образователна инициатива за зрелостници, посветена на рисковете по време на абитуриентските балове

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
В Бургас ще се проведе образователна инициатива за зрелостници, посветена на рисковете по време на абитуриентските балове
В Бургас ще се проведе образователна инициатива за зрелостници, посветена на рисковете по време на абитуриентските балове
Бургас,  
22.04.2026 20:27
 (БТА)

Общинският съвет по наркотични вещества – Бургас в партньорство с Районния съд в града организира съвместно образователно събитие "От празника до присъдата - Как една бална вечер стига до съд". Събитието ще се проведе утре в сградата на Районния съд. , съобщиха организаторите му.

Инициативата е насочена към ученици от 12-и клас и има за цел да представи по реалистичен и въздействащ начин последствията от рискови решения, свързани с употребата на алкохол и психоактивни вещества, както и нарушения на закона в контекста на абитуриентските празненства.

В срещата ще участват абитуриенти от пет бургаски гимназии. Събитието обединява експертния опит на съдебната система, органите на реда и здравните институции.

В рамките на инициативата учениците ще се срещнат със съдия от Районен съд – Бургас, представител на Областна дирекция на МВР – Бургас, медицински специалист и психолог.

Чрез представяне на реални казуси участниците ще имат възможност да проследят пътя от едно на пръв поглед безобидно решение до неговите правни, здравни и социални последствия.

Целта ни не е да поучаваме, а да покажем реалността – такава, каквато е. Вярваме, че когато младите хора чуят истинските истории зад цифрите, те могат да направят по-осъзнат избор, посочват организаторите.

 

