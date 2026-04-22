Проф. Атанас Семов представи във Видин книга и филм, посветени на 150-годишнината от Априлското въстание

Проф. Атанас Семов представи във Видин книгата „150 години Априлско въстание“ и филма „Девет глътки свобода“, посветени на 150-годишнината от избухването на въстанието. Домакин на събитието бе Държавният драматичен театър „Владимир Трандафилов“.

​В обръщението си към публиката проф. Семов подчерта, че българският дух е жив и страната има нужда от доблестни хора, които да носят бъдещето на отечеството. „Много ми е болно, че нашите герои преди 150 години са бягали от заптиетата, за да донесат свобода на България, а днес ние бягаме от свободна България. Срамно е и не смятам, че България го заслужава“, заяви той.

​Книгата „150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват“, чийто автор е проф. Семов в съавторство с Весела Добрева, е написана в стила на художествената документалистика. Тя представя съдбите на малко известни революционери, които разказват историите си от първо лице. Според автора е важно да се оцени държавническото мислене на водачите на въстанието. „Вчерашните роби правят най-демократичната конституция в света – Търновската конституция, само година след Освобождението. Това е основание за огромна гордост“, посочи проф. Семов.

​Филмът „Девет глътки свобода“, чиито автор е проф. Семов, връща гласа на основателите на Новоселската република. Професорът подчерта, че именно в Северна България, в Ново село, е обявена първата българска република – десетилетия преди много съвременни европейски държави.

​Преди официалното представяне във фоайето на театъра Патриотичен клуб „Бдинци“ подреди експозиция с образци на оръжия, използвани от въстаниците. Посетителите имаха възможност да видят отблизо автентични пушки и пистолети, символизиращи решимостта на българите за извоюване на свободата.

​Събитието е част от поредицата инициативи, с които Община Видин отбелязва 150-годишнината от избухването на Априлското въстание.

