Две общини в Смолянска област не предвиждат инициативи за 150 години от Априлското въстание, съобщи областният управител Зарко Маринов

Две общини в Смолянска област са уведомили Областната администрация, че не предвиждат прояви по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Това съобщи областният управител Зарко Маринов по време на заседание на Областния координационен съвет.

Писма с подобна позиция са изпратили общините Рудозем и Борино. По време на заседанието заместник областният управител Мария Сотирова представи постъпилата кореспонденция. В писмото от Борино се посочва, че на територията на общината не се планират събития, свързани с юбилея, а в отговора от Рудозем се заявява, че не се предвиждат мероприятия.

Сотирова изрази недоумение от липсата на инициативи в двете общини, като подчерта, че те са част от Република България. В същото време училища, детски градини и читалища вече са предвидили събития, посветени на годишнината.

По думите ѝ местната власт следва да си взаимодейства с образователните и културните институции и да подкрепя подобни прояви. Според нея отбелязването на юбилея е сред най-значимите събития в културния календар на страната през тази година.

На заседанието, в което участваха заместник областни управители, представители на държавни институции и местни структури, бе обсъден и приет областен календар за честванията. Той ще бъде допълван с нови инициативи по предложения на членовете на съвета.

Областният управител подчерта, че отбелязването на годишнината е национален приоритет, като Министерският съвет е осигурил финансиране за проявите в страната. В Смолянска област вече са планирани над 120 инициативи, като броят им се очаква да достигне около 150.

От Регионалното управление на образованието в Смолян съобщиха, че училищата в областта са изготвили собствен календар с инициативи, част от които вече са реализирани около 20 април. Активно участие в програмата вземат и културни институти, читалища, Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ и Регионалната библиотека „Николай Вранчев“.