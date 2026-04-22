Сливен ще бъде домакин на републиканско първенство по лека атлетика за юноши и девойки, съобщиха от общинския пресцентър.

Републиканското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от възрастовата група 11–12 клас ще се проведе на 25 и 26 април от 9:00 ч. на стадион „Хаджи Димитър“.

Организатори на събитието са Министерството на младежта и спорта, Българската асоциация „Спорт за учащи“, Министерството на образованието и науката и Областният клуб „Спорт в училище“ – Сливен.

БТА припомня, че в Сливен бяха организирани финалите на „Ученически игри“ по лека атлетика, волейбол за девойки и баскетбол за юноши от 11 и 12 клас. Победителите получават възможност да представят страната ни на международни форуми – световни и ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (International School Sport Federation, ISF). Участието им е част от програмата за подкрепа на деца с изявени дарби в областта на спорта.