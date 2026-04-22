На тържествена сесия на Общински съвет – Тунджа бяха връчени наградите по повод празника на общината, честван на Международния ден на Земята – 22 април. С най-високата награда – „Почетен гражданин на Община Тунджа“ беше удостоен Енчо Керязов, световен цирков артист, общественик и заместник-кмет на Община Ямбол.

Тунджа е община, в която хората са най-ценният капитал. Хората сме онези, които със своето постоянство и любов към родния край градим общината такава, каквато я познаваме днес, каза председателят на Общинския съвет Атанас Христов при откриването на празничното заседание. „Нека този ден ни обедини в общата ни мисия да развиваме Тунджа като привлекателно място за живот, работа и инвестиции”, допълни той.

Отчитайки резултатите, които постигате, виждам, че вие сте съхранили най-важното – добрия диалог в името на хората, каза в обръщението си областният управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева-Димитрова.

С приветствие към общинските съветници и гостите се обърна и кметът на Тунджа Станчо Ставрев. По думите му една община работи истински и искрено само тогава, когато хората в нея се усещат като общност. „Така и празниците ни ще бъдат по-красиви, и трудностите ще бъдат по-леко преодолими", каза Ставрев.

На база решението на Общинския съвет от мартенската сесия, кметът на Тунджа връчи наградите и отличията на хора и институции с принос за развитието на общината.

Днес е много емоционален ден за мен, каза удостоеният с наградата „Почетен гражданин” Енчо Керязов, чийто корени са от тунджанското село Ханово. Той благодари на родителите си, на всички хора, които са го подкрепяли през целия му път и за номинацията. „Тази награда носи своята тежест, своята отговорност пред всички жители на общината. Надявам се да бъда добър пример за младите хора. Важно е те да разберат, че човек може да постигне много, когато вярва в собствените си възможности, когато се труди и най-вече – среща подкрепа”, каза новият почетен гражданин на Тунджа.

На тържествената сесия бяха връчени и три награди „За граждански принос”. Първата бе за кмета на село Козарево Теодора Тачева – за активното ѝ участие в гасенето на пожара в селото и в подножието на лесопарк „Бакаджик” през лятото на 2025 г. Отличени бяха и дългогодишният учител и жител на с. Стара река Стоян Атанасов, както и Пенсионерски клуб „Здравец“ в село Безмер.

Още петима души бяха наградени с „Герб на община Тунджа“ – златен, а четирима общински служители „Герб на община Тунджа“ - сребърен.