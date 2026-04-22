Община Монтана започва изпълнението на проект за закупуване на оборудване за Домашния социален патронаж в града, съобщи пред журналисти директорът на институцията Димитрина Колова.

Основната цел на инвестицията е развитие и повишаване на качеството на предоставяната общинска услуга чрез обновяване на материалната база в кухнята на патронажа. Предвижда се закупуване и монтиране на нови уреди, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти – две професионални електрически печки с четири обединени котлона, две професионални електрически печки с шест обединени котлона и три професионални електрически фурни (пекарни) на три нива.

Подмяната на амортизираното кухненско оборудване с нови професионални уреди е необходима за предоставяне на по-качествена услуга на потребителите на Домашния социален патронаж. Това ще подобри дейността и ще повиши ефективността при приготвянето на храната. Подобряването на условията ще осигури и по-добри и безопасни условия на труд за персонала в кухнята.

Услугите на Домашен социален патронаж – Монтана се използват от 400 души в над трудоспособна възраст със затруднения в самообслужването и приготвянето на храна, както и от хора с увреждания, посочи Колова.

Проектът „Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж – Монтана“ е съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общата му стойност е 25 302 евро, от които 22 772,53 евро са финансиране от Фонд „Социална закрила“, а 2530 евро – съфинансиране от Община Монтана. Срокът за изпълнение е до 30 октомври 2026 г.