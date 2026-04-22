Трето издание на националното изложение на умалени модели от различни сфери ще събере около 50 участници от цялата страна във Велико Търново

Велико Търново ще бъде домакин на третото издание на Националното изложение на умалени модели, което ще се проведе в Парк хотел „Ивайло“ на 25 април. Това съобщи за БТА Венцислав Иванов, който заедно с Красен Ангелов е основен организатор на събитието.

Изложението ще събере около 50 колекционери и любители на умалените модели от цялата страна. Посетителите ще могат да видят от класически и съвременни автомобилни модели до ръчно преработени и уникални екземпляри, модели на строителна и военна техника. Включени са още LEGO конструкции, представени от българската LEGO общност, слот писта с демонстрации, радиоуправляеми модели (RC).

Събитието има за цел да популяризира хобито и да създаде възможности за срещи, обмен на идеи и вдъхновение между участниците, каза за БТА Венцислав Иванов. То се осъществява благодарение на ентусиасти и колекционери, обединени около развитието на общността в България. Очаква се тазгодишното издание да бъде най-мащабното досега, като капацитетът на залата е запълнен докрай.

БТА припомня, че Велико Търново ежегодно е домакин и на „Манта Модел Експо“. През септември миналата година 14-ото издание на изложбата събра над 60 участници от страната и чужбина с повече от 350 стендови модела в различен мащаб.