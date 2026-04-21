Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско заради случай на антракс в силистренско село

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
снимка: БТА/архив
Разград,  
21.04.2026 15:14
 (БТА)

Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско заради случай на антракс в силистренското село Черногор. Областната дирекция (OД) на МВР съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните в Разград (ОДБХ) предприема засилен контрол върху животновъдни обекти и транспортирането на живи животни, съобщиха от полицията в Разград.

Мерките са предприети след установено огнище на заболяването в съседната област, като се отчита повишен риск заради забавена диагностика и данни за преработка на животни в тежко състояние или след смърт. По разпореждане на директора на ОДМВР в Разград старши комисар Петър Ванев в проверките участват полицейски екипи и представители на ОДБХ. Издирват се всички, които са имали контакт със заразените животни.

В хода на контрола е установено, че животни, изведени незаконно от обекта, са транспортирани към Разградска област с цел преработка и продажба. В района на Исперих е разкрита незаконна кланица, която е запечатана и поставена под 24-часова полицейска охрана до излизане на резултатите от пробите, допълниха от ОДМВР в Разград.

/РИ/

22.04.2026 17:21

Няма място за притеснения по отношение на месните продукти от фермата с установено огнище на антракс, увери министър Христанов

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви, че няма място за притеснения по отношение на месните продукти от фермата с установено огнище на антракс, като подчерта, че компетентните органи са предприели необходимите мерки. Пред

