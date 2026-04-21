Не анемичният железен дефицит е причина за повишена сърдечна заболеваемост, каза доц. Атанас Банчев

Не анемичният железен дефицит е причина за повишена сърдечна заболеваемост и смъртност. Това каза доц. Атанас Банчев, началник на Клиниката по детска хематология и ръководител на Експертния център за коагулопатии и редки анемии за деца и възрастни към Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, по време на Longevity Forum 2.0, организиран от вестник „Капитал“.

Доц. Банчев засегна и темата за болестта на Вилебранд, посочвайки, че е достатъчно един член от семейството да е засегнат, за да продължи предаването на заболяването у следващите поколения. Хората с болест на Вилебранд не притежават един вид протеин, което води до обилно кървене. Основаната част от докладваните случаи на болест на Вилебранд са за пациенти в развитите държави. Най-много диагностицирани случаи има в Европа и Америка, като по-често са засегнати жени. Ключът към ранната диагностика за болест на Вилебранд е доброто разпитване на пациентите. Наличието на железен недоимък особено при млади момичета, трябва да заостри вниманието на лекаря, допълни той.

Най-честото нарушение на кръвосъсирване е болестта на Вилебранд, като то дава отражение върху качеството на живот – интимни отношения, социални дейности, отношения в работата или в училище. Железният недоимък, който се дължи на тежкото менструално кървене, се отразява на когнитивното поведение, като засегнатите млади жени по-често са депресивни и раздразнителни. Малките деца, страдащи от болест на Вилебранд, също са нервни и раздразнителни, каза още лекарят.

Първата менструация е нормално да настъпи във възрастта между 11 и 14 години, каза д-р Диана Христова, акушер-гинеколог в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Майчин дом". По думите й нормалният интервал между метструацията в първите три години е 21-45 дни, а след третата година – 35 дни. Година преди първите изяви на менструацията много важни мозъчни структури започват да променят функциите си, а в огромна част от първите две години след началото на менструацията, обилните кръвотечения се дължат на незрялост на тези регулаторни механизми, каза още д-р Христова.

Данни от проучване в САЩ сред 200 девойки, имащи обилна менструация, показва, че при 33% от тях има нарушения при кръвосъсирването, а при 11% е доказана болест на Вилебранд. Момичета и жени в репродуктивна възраст, с повтарящи се обилни менструации, трябва целенасочено да бъдат изследвани, с цел доказване или отхвърляне на проблеми с кръвосъсирването, добави тя. По думите й в България има профилактични прегледи за деца, но в тях не са включени преглед и консултация с акушер-гинеколог.