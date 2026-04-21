Започва поетапно възстановяване на водоподаването към високата и най-високата зона на град Шумен

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Шумен,  
21.04.2026 14:58
Eлектрозахранването към помпена станция „Трети подем“ е възстановено и започва поетапно възстановяване на водоподаването към високата и най-високата зона на град Шумен, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на сайта си.

Водоподаването бе преустановено днес заради повреда на електрически съоръжения на „ЕРП Север“ и липса на електрозахранване в района на помпена станция „Трети подем“. От проблема бяха засегнати кв. „Боян Българанов”, районът на МБАЛ - Шумен, кв. „Гривица”, зоната около пл. „Оборище”, южната част на Военното училище, районът около „Куршун чешма”, районът на „Изчислителен център”, районът около Втори корпус на Шуменския университет.

Водоподаването към високата и най-високата зона на Шумен бе спряно поради авария и на 11 февруари. 

