Ще поискам от Националния съвет на БСП вот на доверие, не го ли получа, подавам веднага своята оставка, обяви председателят на БСП Крум Зарков на пресконференция след официалните резултати от предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Той посочи, че ако получи доверие, продължава напред и започва процес на обновление в партията.

Резултатът на БСП на изборите е много лош, той ни оставя извън парламента, в същото време той е закономерен и сме длъжни да го приемем, каза Зарков. Той посочи, че поема пълната отговорност за резултата и още тази събота свикват Националния съвет на партията.

В последните осем седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление, бяха наказани, коментира Зарков. По думите му, БСП плаща своята цена. Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България, заяви той.

Започваме процес на отваряне, обновление, разговор, заяви Зарков. Трябва да потърсим общественото доверие и извън самите нас, да излезем и да поговорим с толкова много хора, които споделят социалистическата идеология в нейните различни аспекти, добави той.

Зарков отбеляза, че БСП ще се промени и ще се отвори за дискусия, за общи действия, за нови хора и свежи идеи, ще се отвори за всички социално отговорни българи и за цялото ни общество. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата, няма просто да агитираме или убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме, защото каузата ни е обща, тя е класово обща, каза лидерът на БСП. И защото каузата ни е на хората на труда, започваме този процес на 1 май, посочи той. Зарков призова левите хора да дойдат на шествие в София на 1 май в защита на труда, за достойното му заплащане и за трудовите права. Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще, допълни той.

На въпрос как ще се финансира БСП оттук нататък, след като остава без субсидия и голяма част от имотите на партията са ипотекирани, Крум Зарков каза, че са финансирали напълно публично кампанията си със заем, но финансовата ситуация към момента в БСП не е драматична, доколкото са усвоили част от този заем. Очакваме последната субсидия, на която имаме право, този месец и общо взето завършваме тази кампания без особени задължения, каза лидерът на БСП. Той посочи, че всичко е финансово изрядно и изплатено. Проблемът наистина ще дойде с издръжката оттук нататък. Този проблем е преодолим, естествено ще трябва да вземем необходимите действия за свиване на разходите, но, както гласеше една стара поговорка – един проблем, ако се решава с пари, не е точно проблем, допълни Зарков.

Относно пост във Фейсбук на бившия социален министър Борислав Гуцанов, в който го обвинява за „краха на БСП“, Крум Зарков коментира, че реакцията е очаквана и сигурно ще има и други такива, които ще обсъдят в Националния съвет на партията.