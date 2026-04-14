Българският фонд за жените събра над 49 хиляди евро от кампанията „Грижа на всяка цена“ за пострадали от домашно насилие

Кампанията на Български фонд за жените (БФЖ) „Грижа на всяка цена“ събра 49 087 евро за жените и децата, пострадали от домашно насилие. Това посочиха от организацията. Средства вече са насочени към три кризисни центъра в Кърджали, Силистра и Казанлък и скоро ще бъдат обявени още организации, които ще получат финансова подкрепа.

Събраните средства в рамките на „Грижа на всяка цена“ са 19 566 евро от дарения по банков път по сметките на БФЖ, 17 593 евро от съвместната инициатива с Фантастико „Букет с кауза”, 7569 евро от платформата DMS за дарения чрез sms-и, както и 4359 евро от дарения през Platformata.bg.

Всяко дарение, независимо от размера, има значение и помага на засегнатите да получат подкрепа, безопасност и шанс за ново начало, посочват от фонда. Това е доказателство, че солидарността на обществото може да променя животи – от обучения и психологическа помощ до осигуряване на безопасно място, където пострадалите могат да се възстановят и да продължат напред.

По време на кампанията БФЖ организира първата по рода си конференция „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“, съвместно с Европейската агенция за основни права (FRA), се посочва в съобщението. Тя дойде в България по покана на БФЖ, за да представи актуални данни за насилието над жени в България и ЕС.

От Фондацията изнесоха и няколко лекции за ранните признаци на насилствените отношения, както и за икономическото измерение на насилието, основано на пола. Реализирана е и поредица от аудиоинтервюта със специалисти от кризисни центрове, които разказват какво се случва зад стените на местата за закрила и защо се нуждаят от нашата помощ.

БТА припомня, че кампанията „Грижа на всяка цена“ започна в края на ноември 2025 г. От фонда организираха информационна и дарителска кампания, както и поредица от събития за повишаване на обществената чувствителност и събиране на средства за кризисните центрове, които осигуряват временно убежище и помощ на жертвите на домашно насилие.