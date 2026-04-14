При катастрофа в страната през изминалото денонощие са пострадали 14 души

Петра Куртева
Снимка: Иван Лазаров/БТА, архив
София,  
14.04.2026 07:45
 (БТА)

При катастрофа в страната през изминалото денонощие са пострадали 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са девет.

В София са регистрирани 15 леки произшествия и две тежки. Пострадали са двама души.  

От началото на месеца са станали 173 произшествия с 224 ранени и 13 загинали. От началото на годината катастрофите са 1411, загинали са 102, а ранените – 1767. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (92) се отчитат с 10 повече загинали участници в движението по пътищата.

