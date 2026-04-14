Потушени са 72 пожара през изминалото денонощие

site.btaПотушени са 72 пожара през изминалото денонощие
През изминалото денонощие противопожарните звена са потушили 72 пожара и са реагирали на 89 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6:00 часа.
При пожарите няма загинали и пострадали.
С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които четири в жилищни сгради, два в спомагателни, временни постройки, както и три в транспортни средства.
Без нанесени материални щети са възникнали 57 пожара, от които 15 в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 27 в отпадъци, 11 в готварски уреди и комини.
Извършени са 15 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа между транспортни средства
Регистриране са две лъжливи повиквания.
/ТТ/
