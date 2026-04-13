В област Плевен са открити и иззети над 100 образци на бюлетини за изборите и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях, съобщи Георги Кандев

Николета Василева
На снимката: изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Sofia  
13.04.2026 10:43
 (БТА)

Общо 17 тетрадки и един тефтер със списъци с имена и вписани срещу тях суми, 113 образци на бюлетини за предстоящите избори и 4115 евро в брой са открити и иззети на територията на област Плевен. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в публикация във Фейсбук.

Доказателствата са установени в рамките на няколко специализирани полицейски операции, проведени от служители на Министерството на вътрешните работи, насочени срещу купуването на гласове за предстоящите избори, обясни Кандев. 

По случая са задържани трима души. Образувани са досъдебни производства.

 

/БИ/

