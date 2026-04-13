Трима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие, а 27 души са ранени. В страната са станали 14 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани шест леки и две тежки катастрофи. Загинали няма. Ранени са пет души, като двама от тях са с опасност за живота.

От началото на април са станали 164 сериозни пътни произшествия, при които са загинали 13 души, а общо 210 са ранени.

От началото на годината МВР е регистрирало 1401 катастрофи със 102-ма починали и 1752-ма пострадали.

Преди ден двама души загинаха при катастрофа на път II–81 в района на Берковица, при разклона за село Мездрея. Пътнотранспортното произшествие е станало между лек и товарен автомобил.