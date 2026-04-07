Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили

Асен Бояджиев
Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили
Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили
Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (архив)
София ,  
07.04.2026 07:16
 (БТА)

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия.

