ЦИК назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за вота на 19 април

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи съставите на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната за изборите за народни представители на 19 април, съобщиха от ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

На 2 април от избирателната комисия информираха, че е постигнато съгласие за разпределението на всички състави на СИК в чужбина.

На 28 март ЦИК реши да разкрие 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април, като в 129 от тях ще има машинно гласуване.

На 8 април, в краен случай 9 април, машините за гласуване в чужбина трябва да бъдат проверени и готови за транспортиране, каза миналата седмица председателят на ЦИК Камелия Нейкова.