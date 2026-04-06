site.btaПланова дезакаризация на зелени площи срещу кърлежи и бълхи ще се извърши в Луковит
Планова дезакаризация на зелени площи срещу кърлежи и бълхи ще се извърши в Луковит, съобщиха от общинската администрация. Това ще стане утре от 11:00 ч.
Ще се третират тревни площи и пространства в града, геопарк „Искър – Панега“, района на пещера Проходна (Божиите очи).
Планово пръскане срещу кърлежи, бълхи и комари (дезакаризация и дезинсекция) се извършва ежегодно в Луковит, обхващайки тревни площи, паркове и обществени места. Последната акция беше през септември миналата година.
/НН/
