Планова дезакаризация на зелени площи срещу кърлежи и бълхи ще се извърши в Луковит

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Снимка: Община Луковит
Луковит,  
06.04.2026 22:14
 (БТА)

Планова дезакаризация на зелени площи срещу кърлежи и бълхи ще се извърши в Луковит, съобщиха от общинската администрация. Това ще стане утре от 11:00 ч.

Ще се третират тревни площи и пространства в града, геопарк „Искър – Панега“, района на пещера Проходна (Божиите очи).

Планово пръскане срещу кърлежи, бълхи и комари (дезакаризация и дезинсекция) се извършва ежегодно в Луковит, обхващайки тревни площи, паркове и обществени места. Последната акция беше през септември миналата година. 

 

/НН/

