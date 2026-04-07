Заради ремонт на настилката в участъка Долна Градешница-Дамяница, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Заради ремонт на настилката в участъка Долна Градешница-Дамяница, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост
Заради ремонт на настилката в участъка Долна Градешница-Дамяница, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Петрич,  
07.04.2026 06:27
 (БТА)

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от 128-и до 151-и км на автомагистрала "Струма", в района на Долна Градешница – Дамяница, в област Благоевград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В отсечката ще се ремонтира настилката, за да се повиши безопасността на движение. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна. Трафикът няма да бъде ограничаван, поясняват от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

На 3 април беше извършена профилактика на тол рамка при 421-ви км на път I-1, в района на гр. Сандански.

/НН/

