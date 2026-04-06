Предстои обработка срещу бълхи и кърлежи във Велико Търново

Предстои обработка на тревните площи във Велико Търново срещу бълхи и кърлежи на 7 и 8 април, съобщи кметът на града Даниел Панов на официалната си фейсбук страница.

След 22:00 ч. на 7 април ще се обработят зелените пространства в парковете „Света гора“, „Майка България“, „Марно поле“, „Дружба“, до църквата „Възкресение Христово“ и в квартал „Асенов“.

Вечерта на 8 април третирането продължава в парковете „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Картала“, „Никола Габровски“, в кварталите „Зона Б“ и „Чолаковци“.

Ще се пръскат и тревните площи в районите около 50 детски площадки във Велико Търново.

За малките населени места от общината заявка и организация за пръскане срещу бълхи и кърлежи се прави от кметовете и кметските наместници.

От Община Свищов също обявиха, че ще се извърши ежегодното третиране на площите против комари, кърлежи и бълхи.