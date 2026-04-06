Българският фонд за жените открива програмата „Ценности“ в подкрепа на организации, защитаващи правата на човека и демокрацията

Българският фонд за жените (БФЖ) обявява откриването на програмата „Ценности“, която ще подкрепи граждански организации в България с общ бюджет от близо 1,5 млн. евро, съобщиха от организацията.

Програмата се реализира в контекста на засилен натиск върху гражданското пространство и има за цел да осигури гъвкава и достъпна подкрепа за организации, които защитават демокрацията и правата на човека в България. Освен финансова подкрепа, програмата предлага и възможности за обучения, консултации, обмен на опит и създаване на партньорства. Тя е част от проекта „BIRDS in BG – 2“ (Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria 2), съфинансиран от Европейския съюз по програмата Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Неправителствени организации могат да кандидатстват за между 5000 и 60 000 евро за проекти с продължителност до 24 месеца. Финансирането ще подкрепя инициативи в области, сред които са права на човека и равнопоставеност, демокрация и гражданско участие, борба с дезинформацията, защита на уязвими групи. Кандидатстването се извършва изцяло онлайн чрез платформата на БФЖ.

Допустими са организации, регистрирани в обществена полза в България, като с приоритет ще бъдат малки и новосъздадени организации, организации извън столицата, както и такива, работещи по слабо финансирани и чувствителни теми, допълниха от организацията.

БФЖ ще проведе онлайн информационен ден на 21 април 2026 г. от 11:00 до 12:30 ч., на който ще представи условията на програмата и ще отговори на въпроси от потенциални кандидати. Участието е с предварителна регистрация.

БФЖ започна националната кампания „Грижа на всяка цена“ в края на миналата година, която е посветена на борбата с домашното насилие и подкрепата на пострадалите жени и деца.