Държавният глава Илияна Йотова ще удостои медийната платформа „24 часа“ с Почетния знак на президента по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Отличието е по повод 35 години от създаването на вестник „24 часа“, чийто първи брой излиза на 18 април 1991 г. Почетният знак се връчва за приноса за развитието на българската журналистика и за общественозначимите каузи на медийната платформа.

Миналата седмица държавният глава Илияна Йотова удостои НДК с Почетния знак на президента по повод неговата 45-годишнина, водещата му роля като национален културен център от високо обществено значение и принос в утвърждаването на съвременния облик и престиж на българската култура.