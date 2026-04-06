Общо 284 тона електроуреди са събрани от домакинствата в Търговище през 2025 г., което е повече в сравнение с предходната

През миналата година общо 284 тона електрическо и електронно оборудване са събрани за рециклиране от домакинствата в община Търговище през 2025 г. Това сочи годишният отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., информират от пресцентъра на Община Търговище.

За сравнение през 2024 г. събраните количества са 267 тона, през 2023 г. - 231 тона, а през 2022 г. – 223 тона.

Припомняме, че излезли от употреба електроуреди и електронно оборудване се събират и извозват безвъзмездно от адресите всеки месец от фирма „Макметал Холдинг“ ЕООД. За целта е необходимо да се подаде заявка на телефони 0800 14100, 0887 77 19 73 или на e-mail: order@makmetal.eu.

Община Търговище призовава гражданите да използват именно услугите на специализираната фирма. Събирайки разделно и рециклирайки, намаляваме количествата, които отиват на депо. Така се намалява и негативният отпечатък върху околната среда.

При производството на електроуреди, както и на техните компоненти се използват повече от 1000 вида материали, част от които са токсични. Сред тях са хлорирани разтворители, бромирани забавители на горене, поливинилхлорид (PVC), тежки метали като олово, живак, арсен, кадмий и други.

Батериите, събрани от специализираните контейнери в Търговище, пък са 879 кг спрямо 470 кг през 2024 г., 466 кг през 2023 г. и 223 кг - през 2022 г. Местата за събиране на стари батерии от бита са разположени в административни сгради, сред които е и сградата на Общината, в училища и детски градини, в Центъра за младежки дейности и инициативи, в Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и други.

Текстилните отпадъци, събрани от специализираните контейнери, са близо 58 тона. За сравнение, пред 2024 г. количеството е 73 тона, а през 2023 г. – 69,5 тона.