Мъж на 31 години от село Гърмен е задържан от полицията в Гоце Делчев, след като е установен да влачи куче с товарен автомобил

Мъж на 31 години от село Гърмен е задържан със заповед до 24 часа, след като е установен да влачи куче с товарен автомобил по булевард „Гоце Делчев“ в Гоце Делчев, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Сигнал за случая е подаден на 3 април в Районното управление в града, след като в интернет пространството е разпространен видеоклип, на който се вижда как товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ влачи куче, вързано с въже, информират от полицията. Полицейските служители са установили водача на автомобила, който е задържан за срок до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура, а работата продължава.

От полицията информират и за друг случай, свързан с намерено мъртво куче. В обедните часове на 5 април е получен сигнал, че в местността „Мело“, в землището на село Горно Драглище, община Разлог, е открито мъртво куче без установена порода. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за смъртта на животното са в процес на установяване.

БТА припомня, че през март мъж на 41 години е подал сигнал на спешния телефон 112, че четири кучета са отровени в старозагорското село Братя Кунчеви.