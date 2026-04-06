Полицията в Белоградчик разследва кражба на 414 литра дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Към момента неизвестен извършител е източил горивото от резервоарите на влекач с прикачено полуремарке. Престъплението е станало късно вечерта на 2 април, когато композицията е била паркирана в село Скомля. На мястото е извършен оглед, като е образувано досъдебно производство.

От началото на годината на територията на област Видин са регистрирани пет кражби и два опита за незаконно източване на гориво от товарни автомобили, извършени предимно на главен път Е-79. В средата на януари бяха източени 700 литра дизелово гориво от турски камион в центъра на с. Медовница.