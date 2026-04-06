Полицията в Благоевград е реагирала на сигнал за физическа саморазправа между непълнолетни, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден вчера, 5 април, малко преди 21 часа. В него е съобщено за физическа саморазправа между група в областния център. Пристигналите полицейски служители на мястото е установен 16-годишен младеж от Благоевград, който съобщил, че са му нанесени удари с ръце в областта на лицето от 15-годишен негов съгражданин.

От полицията съобщават, че пострадалият е получил фрактура на носа. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Както БТА информира, четирима младежи бяха задържани в края на март във връзка с нападение над други младежи в Благоевград. След случая от прокуратурата съобщиха, че ученик в 12 клас в привлечен като обвиняем и задържан за грабеж на непълнолетни в Благоевград.