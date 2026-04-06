Три досъдебни производства са образувани в резултат на спецоперацията в област Враца тази сутрин

Три досъдебни производства за наркотици и склоняване към проституция са образувани в резултат на проведената тази сутрин специализирана полицейска операция в област Враца, съобщиха за БТА от Областна дирекция (ОД) на МВР. Операцията е била с цел превенция на нарушения на изборното законодателство, противодействие на конвенционалната престъпност, осигуряване на добър обществен ред и контрол на автомобилното движение. За времето от 06:00 часа до 10:00 часа са проверени 27 адреса и прилежащи към тях части, като 21 от проверките са във връзка с изборите.

От останалите проверки пет са били за притежание на наркотични вещества, по една в заложна къща и за незаконно притежание на оръжие. Задържани са двама души, един – за склоняване към проституция и един – за притежание на наркотични вещества.

Служителите на полицията са съставили 15 протокола за предупреждения, 15 протокола по чл.81 и чл. 83 от Закона за МВР, които се отнасят за правото на проверка на лични вещи на лице и на помещения без съгласието или присъствието на обитателя. Проверени са 103 моторни превозни средства и 147 души. Издадени са 55 фиша.

По време на спецоперацията, проведена миналата седмица в област Враца, бяха задържани осем души и бяха образувани пет досъдебни производства. .