Три досъдебни производства са образувани в резултат на спецоперацията в област Враца тази сутрин

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Три досъдебни производства са образувани в резултат на спецоперацията в област Враца тази сутрин
Три досъдебни производства са образувани в резултат на спецоперацията в област Враца тази сутрин
Специализирана полицейска операция се провежда в област Враца. Снимка: ОД на МВР - Враца
Враца,  
06.04.2026 12:32
 (БТА)

Три досъдебни производства за наркотици и склоняване към проституция са образувани в резултат на проведената тази сутрин специализирана полицейска операция в област Враца, съобщиха за БТА от Областна дирекция (ОД) на МВР. Операцията е била с цел превенция на нарушения на изборното законодателство, противодействие на конвенционалната престъпност, осигуряване на добър обществен ред и контрол на автомобилното движение. За времето от 06:00 часа до 10:00 часа са проверени 27 адреса и прилежащи към тях части, като 21 от проверките са във връзка с изборите. 

От останалите проверки пет са били за притежание на наркотични вещества, по една в заложна къща и за незаконно притежание на оръжие. Задържани са двама души, един – за склоняване към проституция и един – за притежание на наркотични вещества.

Служителите на полицията са съставили 15 протокола за предупреждения, 15 протокола по чл.81 и чл. 83 от Закона за МВР, които се отнасят за правото на проверка на лични вещи на лице и на помещения без съгласието или присъствието на обитателя. Проверени са 103 моторни превозни средства и 147 души. Издадени са 55 фиша. 

По време на спецоперацията, проведена миналата седмица в област Враца, бяха задържани осем души и бяха образувани пет досъдебни производства. .

 

/ЛРМ/

03.04.2026 10:24

Двама млади мъже са задържани във Враца заради открити наркотици

Двама младежи са задържани във Враца за срок до 24 часа заради открити наркотици, съобщиха от полицията. При проведена вчера операция за противодействие на престъпления, свързани с разпространение на наркотични вещества, във врачанския квартал
31.03.2026 17:36

Три досъдебни производства са образувани след операция на полицията във Враца заради сигнали за изборни нарушения

Три досъдебни производства са образувани след специализирана полицейска операция в област Враца, проведена по-рано днес заради сигнали за изборни нарушения и за осигуряване на обществения ред, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Служители на полицията са проверили 41 адреса в област Враца, като от тях 32 са във връзка с изборите. Проверки са извършени и в 10 търговски обекта.
31.03.2026 12:40

Трима души са задържани при специализирана полицейска операция в община Бяла Слатина

Трима души са задържани при специализирана полицейска операция в община Бяла Слатина срещу нарушаване на политическите права на гражданите и осигурявана на обществен ред, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

