Пожарникари и доброволци в Смолян ще получат ново оборудване по европроект

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян започва изпълнението на проект, насочен към повишаване на готовността за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инициативата се реализира в партньорство с всички десет общини от областта и е насочен към осигуряване на лични предпазни средства и специализирано оборудване за пожарникари и доброволни формирования.

Проектът „Повишаване на готовността на област Смолян за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ е на стойност 143 892,03 евро и е одобрен по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 към Министерството на труда и социалната политика. Дейностите по него са започнали на 1 април тази година и ще се изпълняват в рамките на 24 месеца.

Предвижда се закупуване и на средства за първоначално гасене на горски пожари, както и техника за наблюдение и разузнаване при бедствия, включително безпилотни летателни средства. С реализирането на проекта се очаква да бъде повишен капацитетът за реакция при инциденти и да се подобри защитата на населението в област Смолян.