Пожар унищожи покрив и имущество във вила край рудоземско село

Пожар в селскостопанска постройка в рудоземското село Чепинци е унищожил покривна конструкция, мебели и техника, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Сигналът за инцидента е подаден по обяд за горяща вила в местността „Бачише“. По първоначални данни вероятната причина за възникването на запалването е неправилно ползване на отоплителен уред. Огънят е обхванал около 30 кв. м покривна конструкция и намиращото се вътре имущество.

Благодарение на бързата намеса на пожарникарите, пламъците са овладени преди да се разпространят към близкия горски масив с площ около 120 декара.

През почивните дни огнеборците са реагирали и на още два сигнала в областта - запалени електрически кабели на стълб от електропреносната мрежа на главния път между Чепеларе и село Хвойна, пожар в комин на къща в Смолян.