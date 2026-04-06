Опазването на горите е опазване на държавата, реда и законността, каза служебният премиер Андрей Гюров в Юндола

Още в началото на изграждане на българската държава, преди повече от 100 години, една от първите институции, наред с Централната банка, която е създадена в България, е Горската стража. Може би, защото още тогава нашите предци са разбирали, че опазването на горите всъщност е опазване на държавата, реда и законността. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров в село Юндола при откриването на Седмицата на гората.

Понякога държавата може да бъде разказана просто като една гора – не със събития, факти и статистики, а със спомени, с шума на гората и листата, и пътеките, по които сме минавали, каза още Гюров. На нас се пада честта да продължаваме този разказ, който върви вече повече от 100 години и ние това правим – възстановяваме, засаждаме, пазим, допълни служебният премиер. Всяка година, когато пожарите тръгнат към гората, ние разчитаме на хиляди лесовъди, горски стражари, пожарникари и доброволци да застанат между стихията и живота. Миналата година повече от 17 хиляди души са се включили в опазването на българската гора, каза Андрей Гюров.

Едно незаконно отрязано дърво оставя не само дупка в пейзажа, а и дупка в доверието към българската държава. Бракониерството е посегателство върху труда на поколения български лесовъди, които са работили за това от голи склонове и пустинни пейзажи да създадат хубава българска гора, която ни вдъхновява, каза Гюров.

Той каза, че когато дървата за огрев се обърнат в средство за натиск, в инструмент за изкривяване на волята на българските граждани, тогава този проблем е не просто социален, а става морален и се превръща в проблем на демокрацията. Наша е отговорността да направим така, че тази демокрация да бъде запазена. Предстоят ни избори и ние не трябва да позволяваме някой друг да решава вместо нас, не трябва да позволяваме краткосрочни ползи да ни отнемат бъдещето, заяви Гюров.

Нека Седмицата на гората да бъде и напомняне, че демокрацията и горите отнемат време, грижа и ние трябва да се държим отговорно към тях, каза още служебният премиер.