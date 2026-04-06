Полицията извършва проверки за прокарване в обращение в Смолян на рекламни евробанкноти

Полицията в Смолян извършва проверка за прокарване в обращение на рекламни евробанкноти, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Тя посочи, че става въпрос за два случая на открити имитации с номинал 10 евро в града на 3 и 5 април. И по двата случая се извършват проверки.

За БТА Стоилова уточни, че става дума за т.нар. реквизитни или рекламни банкноти – сувенирни изделия, които не представляват законно платежно средство, но визуално наподобяват истински пари. На самите банкноти също е указано, че не са платежно средство, а имитационен реквизит. Въпреки това, при невнимание те могат да бъдат приети като истински, особено при бързо обслужване в търговски обекти.

Според органите на реда тези банкноти често са изработени от по-гладка или лъскава хартия, без характерния релеф на истинските пари. Липсват защитни елементи като динамична холограма и ясно изразен воден знак, а печатът може да изглежда неясен или размазан.

От полицията напомнят основния принцип за разпознаване на истински евробанкноти, разработен от Европейската централна банка – „Пипни! Погледни! Наклони!“. Истинската банкнота има специфично усещане при допир, ясно различими защитни елементи и променя външния си вид при накланяне.

Прокарването в обращение на неистински парични знаци представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, когато те бъдат използвани като средство за разплащане, независимо от това дали са сувенирни или с друг произход, добави Елена Стоилова.

От институцията призовават гражданите и търговците да бъдат внимателни при приемане на пари в брой и при съмнение да сигнализират органите на реда.