Започва изплащането на пенсиите, най-нуждаещите се пенсионери ще получат и великденска добавка

Изплащането на пенсиите през април т.г. чрез пощенските станции ще започне днес, 7 април, и ще завърши на 20 април, понеделник. Преводите на сумите за априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Заедно с пенсионните плащания за април 2026 г. ще бъдат изплатени и великденските добавки към пенсиите на най-нуждаещите се пенсионери. Според решението на Министерския съвет по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Общо 1 606 000 български пенсионери ще бъдат подкрепени с т. нар. великденски надбавки, заяви в началото на март служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Информацията за извършваните от НОИ плащания се публикува в рубриката „Календар на плащанията“ на интернет страницата на ведомството.