Започват ремонтни дейности от пътната инфраструктура на столицата в подготовка за Джиро д’Италия

Столична община започва ремонтни дейности по ключови участъци на пътната мрежа в подготовка за финала на третия етап от „Джиро д’Италия“ – световноизвестно колоездачно състезание, съобщиха от пресцентъра на Общината.

От 1 април (сряда), при благоприятни метеорологични условия, започват локални ремонти на настилката и ракордиране на дъждоприемни шахти по отделни участъци на бул. „Цариградско шосе“. Работата ще се извършва основно извън пиковите часове, за да се минимизират неудобствата за движението.

В рамките на деня ще се извърши инспекция на ревизионните шахти по булеварда. В тази връзка движението в посока центъра ще бъде ограничено в участъка от „Площад на Авиацията“ до бул. „Васил Левски“, като на места временно ще се използват само две ленти.

При подходящи метеорологични условия до края на седмицата ремонтите ще продължат поетапно в участъците от бул. „Копенхаген“ до 4-ти км на бул. „Цариградско шосе“ и от „Площад на Авиацията“ до бул. „Васил Левски“.

Паралелно ще се извършват ремонтни дейности и по ул. „Самоковско шосе“ – в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийския околовръстен път.

Обновяването на инфраструктурата в засегнатите участъци се планира да приключи в рамките на един месец.

Столична община се извинява за причинените неудобства и призовава водачите да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание. Предприетите дейности са насочени към подобряване на безопасността и организацията на движението в града.

Домакинството на Джиро д'Италия е възможност да покажем София жива, енергична и красива, заяви кметът на София Васил Терзиев на своята фейсбук страница миналата седмица.