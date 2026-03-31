Във Великобритания, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на 19 април спрямо вота на 27 октомври 2024 г. (ГРАФИКА)

Николай Трифонов, Йоана Новакова
Във Великобритания, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на 19 април спрямо вота на 27 октомври 2024 г. (ГРАФИКА)
Във Великобритания, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на 19 април спрямо вота на 27 октомври 2024 г. (ГРАФИКА)
ЦИК прие решение относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. То беше гласувано с 14 гласа "за" на днешното заседание на комисията. Решението предвижда да бъдат разкрити 493 секции в 55 държави. Инфографика: БТА
София,  
31.03.2026 16:17
 (БТА)

В Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на парламентарните избори на 19 април в сравнение с вота на 27 октомври 2024 г. В началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които се ограничава до 20 броят на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

По-рано този месец заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева отбеляза, че трите засегнати държави от промените в Изборния кодекс са именно Великобритания, Турция и САЩ.

В събота ЦИК реши да разкрие 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април, като част от секциите са под условие, тъй като се очаква съгласието на приемащата държава. За сравнение – на 27 октомври зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави.

След законовите промени на вота през април в Великобритания ще има 28 избирателни секции, в Турция – 27, а в САЩ – 24. На изборите в края на 2024 г. - в Турция секциите бяха 168, в Великобритания – 112, а в САЩ – 53.

Най-много избирателни секции за вота през април ще бъдат разкрити в Германия – 70, и в Испания – 67.

Двойно повече са и заявленията за гласуване в чужбина за изборите през април спрямо тези през октомври, като отново най-много са в Турция и Великобритания.

Пълният списък на секциите извън страната може да се види тук.

Предстои на сайта на Министерството на външните работи да бъде публикувана обобщена информация и карта с адресите на избирателните секции извън страната.

