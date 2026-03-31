Община Ситово ще кандидатства с проект за социално включване на уязвими общности

На редовно заседание Общинският съвет в Ситово реши местната администрация да кандидатства с проектно предложение по процедура "Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности", финансирана от програма "Развитие на човешките ресурси". Точката беше включена в предварителния дневен ред на сесията, публикуван на сайта на администрацията.

Целта на проекта е да бъде подобрен достъпът на уязвими групи до услуги за социално включване, здравеопазване и заетост чрез трудова медиация, професионално обучение, социални и здравни услуги, както и информационни кампании срещу дискриминацията. Общинският съвет даде съгласие кметът да извърши необходимите действия за подготовка и подаване на предложението до крайния срок 7 май т.г.

По време на заседанието беше разгледан отчет за дейността на общинската администрация за миналата година. Според документа Общината е извършила 4510 административни услуги, включително удостоверения по ГРАО и нотариални заверки. В шест населени места са изградени отдалечени работни места за връзка с общината, а част от документите са осигурени служебно чрез междурегистров обмен.

През 2025 г. Община Ситово е реализирала три значими социални проекта – "Грижа в дома", "Иновативни здравно-социални услуги" и "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение", като 126 души са ползвали услугата "Лична помощ".

Администрацията е продължила модернизацията на процесите чрез електронни услуги за местни данъци и такси, и е осигурила обучения за повишаване на професионалната компетентност на персонала. Към края на годината не са постъпили жалби от граждани, което според ръководството потвърждава ефективността и законосъобразността на работата на Общината.

Общинският съвет прие и отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за 2025 г. Според него през годината Общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване чрез общинското предприятие „Общински имоти и услуги - 2012“. Събрани са 1208,78 тона битови отпадъци, които са били депонирани в Регионалното депо в Силистра.

През годината са закупени 105 нови съдове за смесени битови отпадъци. В Наредбата за управление на отпадъците са включени изисквания за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, проведени са информационни кампании и проверки на строителните отпадъци. Администрацията е участвала и в националната кампания „Да изчистим България заедно“ 2025 г., ангажирайки доброволци, училища, детски градини и представители на различни организации.

В дневния ред на сесията бяха включени още отчетите за изпълнение на програмите на Община Ситово за опазване на околната среда и управление на отпадъците.