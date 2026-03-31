Обвинен в контрабанда на оръжие и боеприпаси е с наложена мярка от пет хиляди евро, съобщиха от прокуратурата в Хасково

Мъж с турско гражданство е с наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на пет хиляди евро по обвинение за пренасяне на боен пистолет и боеприпаси през граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Окръжна прокуратура – Хасково. Наложена му е и забрана за напускане пределите на пределите на страната, освен с разрешение на прокуратурата.

Мъжът, който е на 46-годишна възраст, е привлече като обвиняем, след като на 29 март т.г. на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ в буса, с който е пътувал, са открити пистолет, боеприпаси, а също и нелегални цигари.

От пресцентъра на Агенция „Митници“ в звеното в Свиленград съобщиха, че превозното средство е било управлявано от български гражданин и е пътувало по маршрут от Турция през България към Нидерландия. Микробусът е отклонен за проверка от митническите инспектори след приложен метод „анализ на риска“. При огледа под предната пасажерска седалка и в личния багаж на турския гражданин са открити общо 490 кутии цигари без български акцизен бандерол.

При последващите контролни действия във фабрична кухина на втория ред седалки е бил намерен пистолетът, а до него – кутия от цигари с укрити шест бойни патрона. На задната седалка, в чанта на турския гражданин, е бил открит и пълнителят със седем бойни патрона.

Огнестрелното оръжие, боеприпасите, както и превозното средство, са задържани. За откритите контрабандни цигари на обвиняемия е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Предишният случай на засечен трафик на огнестрелни оръжия и боеприпаси през граничния пункт „Капитан Андреево" беше през февруари. Тогава беше повдигнато обвинение от Окръжната прокуратура в Хасково на 32-годишен мъж с турско гражданство.