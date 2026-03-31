Фикрет Ибрям е назначен за заместник областен управител на област Шумен със заповед на министър-председателя Андрей Гюров. Той ще встъпи в длъжност от 1 април, съобщи Милка Павлова, експерт „Връзки с обществеността“ в Областната администрация – Шумен.

Ибрям е роден в Търговище. Завършил е Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Социална педагогика“, с образователна квалификационна степен „Бакалавър“, както и специалност „Регулиране и контрол в системата на социалните дейности“ – със степен „Магистър“.

В периода 1991 – 2003 г. Ибрям е бил кмет на с. Великовци, община Антоново. Работил е в Областната администрация в Търговище. За времето от 2005 до 2009 г. е управител на Общинска фирма „Поляне“ ЕООД, в гр. Антоново. Понастоящем се занимава с частен бизнес.

Диян Димитров беше освободен от длъжността заместник областен управител на Шумен със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на областната администрация на 10 март т.г. Подготовката и провеждането на честни и прозрачни избори е основна цел за мен, каза новият областен управител на Шумен Марин Маринов пред репортер на БТА. Той беше назначен с решение на Министерския съвет от 23 февруари и замени на поста областен управител на Шумен Катя Иванова.