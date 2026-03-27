С началото на мотосезона служители от ОДМВР-Перник, АПИ и BG Toll проведоха акция по превенция

Започна мотосезонът, а с това се проведе и акция по превенция и „широкообхватен контрол“ от служители на Областната дирекция на МВР – Перник, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и BG Toll. Това коментира за БТА Данаил Колев, полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“.

Акцията се състоя на автомагистрала „Струма“, като в обсега ѝ попадат предимно тежкотоварните автомобили, уточни Колев. Проверки се извършват на документацията на превозното средство, шофьора и товара, дали водачите са употребили алкохол или наркотици, както и за платени пътни такси.

Инспектор Данаил Колев отчете, че трафикът е нормален, въпреки усложнената метеорологична обстановка и валежите от мокър сняг. Инспектор Колев допълни, че по повод началото на мотосезона вече се провеждат срещи с председателите на мотоклубовете, като към този момент всички съдействат с каквото могат.

Служителят от сектор „Пътна полиция“ пожела на мотористите безопасен и безавариен сезон и прикани всички участници в движението да спазват правилата за движение по пътищата, за да бъде сведен до минимум пътният травматизъм.