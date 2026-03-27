Старши комисар Илиян Иванов е новият директор на Областната дирекция на МВР в Шумен

Със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев временно преназначен за директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен е старши комисар Илиян Иванов. Днес той бе представен пред ръководния състав на дирекцията от заместник-министър Калоян Милтенов, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Досегашният директор на ОД на МВР старши комисар Георги Гендов, който бе назначен на поста през август 2021 г., е преназначен в „Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР“.

Илиян Иванов е роден на 5 юни 1969 г. в Трявна. Той има магистърска степен от Техническия университет в Габрово, а впоследствие - магистратура от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Иванов постъпва на държавна служба в МВР през 2000 г., като последователно работи в сектор „Координация и информационно аналитична дейност“ в ОД на МВР- Габрово и в Регионалното звено „Борба с организираната престъпност“. Впоследствие той е назначен за началник на сектор „Оперативен анализ“ в Областната дирекция на МВР в Габрово, работил е и в сектор „Борба с организираната престъпност“, Държавна агенция „Национална сигурност“, а през 2023 г. е назначен за директор на ОД на МВР- Габрово. Иванов е награждаван многократно за високи професионални постижения. Той е семеен, с две деца, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.