Окръжният съд в Хасково постанови двугодишна ефективна присъда за притежание на наркотици за разпространение

Окръжният съд в Хасково постанови двугодишна ефективна присъда за притежание на наркотици с цел разпространението им, съобщиха от пресслужбата на съда. Веселин Дичев-Бъбрека, на 57 г., ще изтърпи наказанието при първоначален „строг“ режим. Налага му се и глоба от четири хиляди евро.

Той е подсъдим за случая от 26 юни м.г. в Димитровград, когато бе задържан със 176 грама екстази и 19 грама кокаин. Това стана в срок на предишно условно осъждане. Тогава му бе предявено и обвинение за шофиране след употреба на кокаин. В началото на февруари т.г. Окръжният съд отказа да одобри споразумението на обвиняемия с прокуратурата за наказание от година и осем месеца затвор ефективно и глоба от 2500 евро.

Съдът приспадна от наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, в което Дичев е бил в следствения арест, но прибави към присъдата шест месеца, които са били в срока на предишното условно осъждане в Районен съд - Бургас и които той ще изтърпи преди днешната присъда. Тя подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд в Пловдив.



