Средства за лечението на още две деца от Ямбол се отпускат от общинския фонд на кампанията „Подай ръка – спаси живот“

Средства за подпомагане на лечението на още две деца от Ямбол се отпускат от общинския фонд на благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“. Продължава приемът на документи за подпомагане и на други деца и младежи, съобщиха от Община Ямбол.

Последните отпуснати средства са три хиляди евро за терапия със стволови клетки на 10-годишно момче с аутизъм. През февруари т.г. лекарската комисия и Общественият съвет към фонда решиха с три хиляди евро да бъде подпомогнато и семейството на осемгодишно момче за лечение в Турция, допълниха от Община Ямбол.

Благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“ вече 19 години осигурява финансова помощ на деца и млади хора от Ямбол до 29-годишна възраст за спешно медикаментозно или оперативно лечение, незаплатено от Националната здравноосигурителна каса или други доброволни осигурителни фондове. Средствата в кампанията се набират целогодишно чрез дарения и благотворителни инициативи. На сайта на Община Ямбол е обявена банковата сметка, както и редът за кандидатстване за отпускане на средства от фонда на кампанията „Подай ръка – спаси живот“.

Над хиляда деца от Ямбол участваха в края на миналата година със свои рисунки в традиционния конкурс, част от благотворителната инициатива. Избрани творби за пореден път бяха отпечатани като коледни картички и продавани с благотворителна цел.