Общинският съвет в Летница актуализира капиталовите разходи, прие план за противодейсвие на тероризма, одобри имотни сделки

Общинските съветници в Летница одобриха всички предложения в дневния ред на заседанието, излъчено онлайн.

Те дадоха съгласието си да бъдат актуализирани капиталовите разходи за 2026 г. Пред съветниците кметът на Общината д-р Красимир Джонев поясни, че през февруари е приключило облагородяването и благоустрояването на централната част в село Крушуна. Обектът е планиран и реализиран с целеви капиталови средства от капиталовата субсидия на общината за 2025 г., разплатени през 2026 г. Останали са 3629 евро от целевата субсидия за миналата година.

Също от 2025 г. се работи и по обект „Ремонт и модернизация на: вътрешен двор на читалище – първи етап; Младежки център – втори етап, в гр. Летница“ на обща стойност 191 307 евро, като по-голямата част са приходи от местни дейности.

Кметът изтъкна необходимостта от нов сървър за общинската администрация, тъй като използваният в момента е от 2013 г. – технически и морално остарял, дори нефункциониращ. Стойността на новия е 6400 евро.

„С разпоредбите на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и съгласно чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не е приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси“, мотивира предложението си за актуализиране на капиталовите разходи кметът Красимир Джонев.

Съветниците приеха единодушно план за противодействие на тероризма в община Летница; отчетния доклад на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2025 г.; продажбата на специален автомобил с повдигаща се площадка, собственост на Община Летница. Те одобриха и сделки с имоти в селата Кърпачево и Горско Сливово.