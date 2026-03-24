Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с психични разстройства в Стара Загора беше осветен

В навечерието на християнския празник Благовещение свещенослужители от старозагорска епархия осветиха Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с психични разстройства в Стара Загора.

Центърът съществува повече от десет години, каза пред БТА управителят Мая Лефтерова. Тя посочи, че капацитетът на социалната услуга е 35-ма потребители, а в момента има 27 ползватели. Нашите потребители получават подкрепа и ресоциализиция. Да дойдат в центъра е много голяма стъпка за тях, защото изолацията, в която са попаднали, е нещото, което им пречи и ги спира в ежедневните дейности, каза още Лефтерова.

Управителят допълни, че се водят разговори със старозагорския митрополит Киприан за съвместно сътрудничество. Предвиждат се различни беседи и разговори между свещенослужители и потребители на услугата.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с психични разстройства – Стара Загора предоставя подкрепа за пълнолетни с психични разстройства, както и за техните близки и семейства.

В комплекса от услуги се включват индивидуално и семейно информиране и консултиране, арт и трудотерапия, психологическа подкрепа, обучения за социални умения. В центъра се организират ателиета и дейности, насочени към социално включване, трудова заетост и рехабилитация.

Гостуват също художници, поети, писатели, фотографи и общественици, които се срещи с потребителите и изнасят беседи по различни теми.