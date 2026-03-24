Общинският съвет в Минерални бани одобри кандидатстване по социален проект с европейско финансиране

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Общинският съвет в Минерални бани одобри кандидатстването по социален проект с европейско финансиране. Снимка: Стоп-кадър от камера на Общинския съвет
Минерални бани,  
24.03.2026 10:43
 (БТА)
На извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани одобри кандидатстването на местната администрация по социален проект с европейско финансиране. В дневния ред залегнаха три точки.

Проектът е насочен към подкрепа за уязвими и маргинализирани общности. По него общината е допустим кандидат. Той предвижда безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 - „Социално включване и равни възможности“, а специфичната цел е „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“. Ако проектът бъде одобрен, общината ще може да разчита на средства в размер до 511 291,88 евро за едно проектно предложение.

Общинските съветници гласуваха и еднократно парично възнаграждение от 500 евро за 19-годишния Мурат Иляз. Състезателят на спортен клуб „Буря“ стана републикански шампион по борба на последното национално първенство за младежи през февруари.

  

 

