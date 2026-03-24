Общо 37 младежи получиха трудовите си договори по проект „Младежки практики“ в община Видин. Осигуряването на младежка заетост е част от активната социална политика, която общината изпълнява. Това е поредната група млади хора, които ще имат възможност да работят с ментори – общински служители и представители на кметства, както в общинската администрация, така и в населените места, каза заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова по време на официалната церемония.

Тя уточни, че до момента по програмата са включени около 80 младежи, от които 35 вече са приключили участието си, а 45 продължават работа. По думите ѝ основната цел е младите хора да придобият практически умения, професионален опит и увереност, както и по-добра ориентация за бъдещото си развитие. Борисова посочи, че насърчаването на заетостта е сред приоритетите в управленската програма на кмета на община Видин Цветан Ценков и е свързано с повишаване качеството на живот в общината.

Общината, съвместно с общинското предприятие „Социални дейности“ и в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, изпълнява редица инициативи за заетост, насочени към уязвими групи, неактивни лица, хора в предпенсионна възраст, младежи до 29 години и трайно безработни, допълни Борисова.

Кметът на град Дунавци Димо Скорчев също изрази подкрепа за инициативата и подчерта необходимостта от подобни програми за младите хора. По думите му те дават възможност за придобиване на трудови навици и дисциплина, но е желателно продължителността им да бъде по-голяма от шест месеца. Тези млади хора са изключително необходими за кметствата, особено през летния период, когато има нужда от допълнителна работна ръка за дейности като почистване и поддръжка, каза още Скорчев.